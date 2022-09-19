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Фигуристка Туктамышева снялась топлес с коньками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Елизаветы Туктамышевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала откровенную фотографию, где она позирует топлес, прикрываясь коньками.

«Без комментариев», — так подписан снимок.

Туктамышева в прошлом году приняла участие в эротической фотосессии для журнала Maxim. Также она вошла в 100 самых сексуальных женщин страны.

25-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В прошлом сезоне заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине.

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