Фигуристка Туктамышева снялась топлес с коньками

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала откровенную фотографию, где она позирует топлес, прикрываясь коньками.

«Без комментариев», — так подписан снимок.

Туктамышева в прошлом году приняла участие в эротической фотосессии для журнала Maxim. Также она вошла в 100 самых сексуальных женщин страны.

25-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В прошлом сезоне заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине.