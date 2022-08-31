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Монетизация видео появилась в «Одноклассниках»

Источник:
Sibnet.ru
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Соцсеть Одноклассники
Фото: © OK

«Одноклассники» запустили монетизацию видео. Пользователи, подавшие заявку на участие в программе, теперь могут получать вознаграждение за показ рекламы в их роликах.

Участниками программы могут стать группы с количеством подписчиков не менее тысячи и публикующие ролики длиннее минуты. Сообщество должно содержать минимум один ролик с 10 тысячами просмотров и общее количество зрителей за последний месяц должно быть не меньше 10 тысяч.

Публикуемый контент не должен нарушать правила «Одноклассников» и чьи-либо авторские права. Заработок можно отследить в личном кабинете, он будет рассчитываться индивидуально в зависимости от глубины просмотра и аудитории зрителей.

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По данным «Одноклассников», видеоконтент в соцсети собирает более 700 миллионов просмотров в сутки, а число загрузок видеороликов во втором квартале 2022 года выросло на 11%.

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