YouTube добавит на ролики водяные знаки

Короткие видео YouTube Shorts, созданные в студии сервиса, получат водяной знак аналогично роликам TikTok. Разработчики таким способом хотят отмечать свою платформу в качестве первоисточника.

«Мы добавили водяной знак к загружаемым вами короткометражкам, чтобы ваши зрители могли видеть, что контент, которым вы делитесь на разных платформах, можно найти на YouTube Shorts» — сообщил менеджер сообщества YouTube на странице поддержки.

Нововведение появится в течение следующих нескольких недель на настольных компьютерах, и в ближайшие месяцы на мобильных устройствах.

Соцсеть коротких видеороликов TikTok уже несколько лет использует водяной знак. Логотип платформы постоянно перемещается по экрану, что лишает возможности его удалить просто обрезав видео и затрудняет стирание с помощью специальных программ. Более того, лого несет дескриптор автора, позволяющий найти его оригинальную страницу на платформе.

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YouTube Shorts — подсервис YouTube, предназначенный для публикации коротких видео в вертикальном формате длительностью до одной минуты. Площадка поддерживает прямую загрузку со смартфона, а внести изменения в ролики можно только через встроенный редактор.