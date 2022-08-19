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YouTube добавит на ролики водяные знаки

Источник:
Sibnet.ru
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Иконка YouTube на смартфоне
Фото: © Hello I'm Nik / Unsplash License

Короткие видео YouTube Shorts, созданные в студии сервиса, получат водяной знак аналогично роликам TikTok. Разработчики таким способом хотят отмечать свою платформу в качестве первоисточника.

«Мы добавили водяной знак к загружаемым вами короткометражкам, чтобы ваши зрители могли видеть, что контент, которым вы делитесь на разных платформах, можно найти на YouTube Shorts» — сообщил менеджер сообщества YouTube на странице поддержки.

Нововведение появится в течение следующих нескольких недель на настольных компьютерах, и в ближайшие месяцы на мобильных устройствах. 

Соцсеть коротких видеороликов TikTok уже несколько лет использует водяной знак. Логотип платформы постоянно перемещается по экрану, что лишает возможности его удалить просто обрезав видео и затрудняет стирание с помощью специальных программ. Более того, лого несет дескриптор автора, позволяющий найти его оригинальную страницу на платформе.

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YouTube Shorts — подсервис YouTube, предназначенный для публикации коротких видео в вертикальном формате длительностью до одной минуты. Площадка поддерживает прямую загрузку со смартфона, а внести изменения в ролики можно только через встроенный редактор.

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Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

protiv

жадность она такая, да и дворец то строить надо же, а может и не один...