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Сервисы Apple «завалят» рекламой

Источник:
Bloomberg
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Логотип Apple
Фото: © Laurenz Heymann / Unsplash License

Apple планирует добавить рекламные блоки в сервисы «Карты», «Подкасты», TV+, «Книги» и «Новости», сообщил инсайдер Марк Гурман со ссылкой на собственные источники. Ранее баннеры можно было увидеть только в магазине App Store.

По информации Гурмана, в «Картах» уже тестируют показ контекстной рекламы, основанной на поисковых запросах пользователей. Это позволит Apple повысить доходы от бизнеса.

Добавление рекламы в TV+, по мнению эксперта, поможет не только заработать, но и сделать часть контента бесплатным, так как он будет приносить деньги за счет показа объявлений, а не по подписке.

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Гурман отметил, что потребители Apple могут негативно отреагировать на внедрение рекламных трекеров, так они преимущественно ценят конфиденциальность и чистоту интерфейсов.

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kygear

Надо для дорожных меломанов такое же наказание.

ifhbrjd

Это просто отрицательный рост. Без паники! Все идем на пляж!