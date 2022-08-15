Сервисы Apple «завалят» рекламой

Apple планирует добавить рекламные блоки в сервисы «Карты», «Подкасты», TV+, «Книги» и «Новости», сообщил инсайдер Марк Гурман со ссылкой на собственные источники. Ранее баннеры можно было увидеть только в магазине App Store.

По информации Гурмана, в «Картах» уже тестируют показ контекстной рекламы, основанной на поисковых запросах пользователей. Это позволит Apple повысить доходы от бизнеса.

Добавление рекламы в TV+, по мнению эксперта, поможет не только заработать, но и сделать часть контента бесплатным, так как он будет приносить деньги за счет показа объявлений, а не по подписке.

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Гурман отметил, что потребители Apple могут негативно отреагировать на внедрение рекламных трекеров, так они преимущественно ценят конфиденциальность и чистоту интерфейсов.