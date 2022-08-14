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Упали российские продажи смартфонов Samsung и Apple

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Xiaomi 11 Ultra
Фото: © Xingye Jiang / Unsplash License

Российские продажи смартфонов Samsung и Apple резко упали в июле. На это повлияли плохие поставки брендов и рост качества китайских конкурентов лице Xiaomi и Realmi.

Xiaomi заняла первое место по продажам смартфонов, на ее продукцию пришло 42%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет МТС за июль. Второе место досталось Realmi с 17%, Samsung и Apple заинтересовали 8,5% и 7% соответственно.

По мнению исполнительного директора diHouse Андрея Тарасова, низкий спрос на Samsung и Apple связан с их дефицитом — прямой импорт их смартфоном полностью прекратился, а параллельный неспособен покрыть все потребности покупателей.

Специалисты «Марвел-Дистрибуции», один из крупнейших широкопрофильных дистрибуторов, отметили, что доля китайских смартфонов растет не только из-за ухода конкурентов, но и из-за растущего качества. Бренды в КНР много инвестируют в развитие и создают все более конкурентоспособные смартфоны.

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Аналитики отмечают, что при плохих поставках совместная доля премиальных устройств Samsung и Apple снизится до 10%. Исправить ситуацию может их появление на рынке в должном количестве и по приемлемым ценам.

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Топ комментариев

shidoshi

Боже и это когда то было президентом ....))))

masiki

А как же санкции на пользу ))) путин ты куда нас завел ))) не на четыре года а лет на 50 !!!

turan601

за него даже кремлеботы боятся вписываться

karuto

Сирия, Иран, КНДР и Куба. А кто из них спонсирует терроризм? США, Великобритании, Израиля почему там...