Упали российские продажи смартфонов Samsung и Apple

Российские продажи смартфонов Samsung и Apple резко упали в июле. На это повлияли плохие поставки брендов и рост качества китайских конкурентов лице Xiaomi и Realmi.

Xiaomi заняла первое место по продажам смартфонов, на ее продукцию пришло 42%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет МТС за июль. Второе место досталось Realmi с 17%, Samsung и Apple заинтересовали 8,5% и 7% соответственно.

По мнению исполнительного директора diHouse Андрея Тарасова, низкий спрос на Samsung и Apple связан с их дефицитом — прямой импорт их смартфоном полностью прекратился, а параллельный неспособен покрыть все потребности покупателей.

Специалисты «Марвел-Дистрибуции», один из крупнейших широкопрофильных дистрибуторов, отметили, что доля китайских смартфонов растет не только из-за ухода конкурентов, но и из-за растущего качества. Бренды в КНР много инвестируют в развитие и создают все более конкурентоспособные смартфоны.

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Аналитики отмечают, что при плохих поставках совместная доля премиальных устройств Samsung и Apple снизится до 10%. Исправить ситуацию может их появление на рынке в должном количестве и по приемлемым ценам.