Август — традиционно выгодный месяц для приобретения нового смартфона. На прилавки поступают свежие устройства, предыдущее поколение начинает копиться на складах, и, чтобы его продать, магазины делают хорошие скидки.

Этот год уже порадовал большим количеством новых смартфонов, многие из них очень похожи, но есть выделяющиеся новинки разного ценового сегмента, способные порадовать любого пользователя.

OnePlus 10 Pro

OnePlus предоставляет мощные возможности по доступным ценам и способен конкурировать с флагманами более знаменитых производителей. OnePlus 10 Pro получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и новый процессор Snapdragon 8 Gen1.

Тройная камера: широкоугольная — 48 Мп, ультраширокоугольная — 50 Мп, телефото — 8 Мп. OnePlus 10 Pro не камерофон, но способен делать довольно качественные снимки.

Смартфон OnePlus 10 Pro поддерживает уже ставшие привычными технологии быстрой и беспроводной зарядок, а еще его можно использовать в качестве беспроводного пауэрбанка.

Фактически OnePlus 10 Pro это мощный смартфон, созданный по технологиям последнего поколения, но вполне доступный. Версия 8/256 Гб стоит от 43 тысяч рублей, а 12/512 — от 56 тысяч рублей, а после анонса OnePlus 10T можно ожидать, что он подешевет.

Realme GT Neo 3

Смартфон, представленный в июне и наделавший много шума благодаря своей 150-ваттной зарядке, способной зарядить аккумулятор в 5000 мАч наполовину за пять минут. Для тех, кто не торопится, есть версия с блоком в 80 Ватт.

Смартфон получил уже стандартный 6,7-дюймовый AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением FullHD+. Процессор — MediaTek Dimensity 8100, он дешевле популярного Snapdragon 8 Gen1, используемого в большинстве флагманов, но вполне конкурентоспособен.

Камера скромная: основной датчик в 50 Мп, сверхширокоугольный объектив — 8 Мп, макрокамера — 2 Мп. Селфи-датчик на 16 Мп. Смартфон ориентирован не на профессиональную съемку, а скорее на игры и высокую автономность с возможностью быстрого заряда.

В России напрямую смартфон купить пока невозможно. На AliExpress версия 12/256 Гб с 80-ваттной зарядкой стоит от 28 тысяч рублей, аналогичный смартфон, но с супербыстрой 150-ваттной зарядкой — от 30 тысяч рублей.

Китайские версии устройств могут потребовать перепрошивки или дополнительных настроек для корректной работы в России, но желающим его приобрести стоит это сделать побыстрее, пока курс доллара на площадке не вырос до прежних значений.

Xiaomi 12 Pro

Флагман 2022 года с довольно сухими характеристиками. Xiaomi 12 Pro получил 6,73-дюймовый AMOLED с частотой 120 Гц и уже привычный процессор Snapdragon 8 Gen1.

Блок камер: широкоугольная — 50 Мп, ультраширокоугольная — 50 Мп, телефото — 50 Мп, селфи-камера получила широкоугольный датчик на 32 Мп. Xiaomi 12 Pro это почти камерофон, особенно в плане селфи.

Новинка этого года удивляет зарядкой — 120 Вт. Блок идет в комплекте, приобретать дополнительно его не нужно, и он способен зарядить аккумулятор емкостью 4600 мАч до 100% за 18 минут. Фактически это самая быстрая зарядка доступная на российском рынке.

Смартфон Xiaomi 12 Pro соревнуется с конкурентами не только начинкой, но и ценой, она растет из года в год. Версия 8/256 Гб стоит от 58 тысяч рублей, а 12/256 Гб от 60 тысяч рублей.

Xiaomi постепенно уходит от тактики доступности своих устройств и новинки уже догоняют по цене флагманы. Xiaomi 12 Pro может стать последним смартфоном с адекватным сочетанием цена-качество.

Poco X4 Pro 5G

Суббренд Xiaomi анонсировал новый Poco X4 Pro 5G в конце февраля, но из-за возникших трудностей с импортом товаров в Россию смартфон появился на рынке ближе к лету.

Тройной блок камер: основная в 108 Мп, сверхширокоугольная — 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Селфи-камера средняя — 16 Мп. Неплохая быстрая зарядка на 67 Вт и аккумулятор на 5160 мАч.

Фишкой Poco X4 Pro 5G можно считать то, что покупатель получает все возможности современного смартфона по довольно демократичной цене — версия 6/128 U, стоит от 28 тысяч рублей, а 8/256 Гб — от 31 тысячи рублей.

В Китае устройства Poco выпускаются под брендом Redmi. Новый Redmi K50 Extreme будет выпущен 12 августа, что может отразиться на цене X4 Pro 5G и этот мощный телефон можно будет купить еще дешевле.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Флагман во всех отношениях, подойдет любителям игр, качественных фото и просто пользователям, желающим быть в тренде. Довольно большой, даже по современным меркам, 6,8-дюймовый экран Galaxy S22 Ultra выполнен по технологии AMOLED и имеет динамическую частоту обновления до 120 Гц. Он регулирует частотность в зависимости от типа контента, что делает более плавной прокрутку и анимации.

S22 Ultra может поставляться с процессором Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1. Оба они демонстрируют высокую производительность, но при возможности лучше выбрать Snapdragon — у него выше мощность, а процент брака при производстве значительно меньше.

Блок камер имеет четыре датчика настоящего камерофона: широкоугольный — 108 Мп, ультраширокоугольный — 12 Мп и два телефото на 10 Мп с разной апертурой. Селфи-камера получила датчик в 40 Мп.

Автофокус использует настоящий лазерный дальномер, определяющий с высокой точностью расстояние до объекта и правильно корректирующий параметры съемки.

Сканер отпечатка пальцев спрятан в экране, а еще Samsung Galaxy S22 Ultra получил стилус, позволяющий писать, рисовать и даже управлять воспроизведением музыки и видео. Прячется он в специальный отсек корпуса.

Смартфон не имеет слота для SD-карты, поэтому стоит обратить внимание на размер внутреннего накопителя перед покупкой. Версия с 256 гигабайтами памяти стоит около 100 тысяч рублей, Samsung Galaxy S22 с 512 гигабайтами — 110 тысяч рублей.

С учетом ухода Samsung с российского рынка и ожидаемого осенью перебоя в поставках устройств, Samsung Galaxy S22 Ultra может стать последним смартфоном компании, доступным для покупки в России в обычном магазине и не ввезенным по параллельному импорту.