Microsoft лишила лицензий клиентов Yandex Cloud

Microsoft отказалась продлить SPLA-контракт с Yandex Cloud, сообщает пресс-служба компании. В связи с этим после 31 августа 2022 года будет приостановлено лицензирование сервисов на базе продуктов российского облака.

С 15 августа сервисом Yandex Cloud будет ограничена возможность создания новых сервисов на базе Microsoft: кластеры управляемого сервиса SQL Server, виртуальные машины с образами Marketplace: Windows Server, SQL Server, RDS, отмечается в сообщении.

31 августа 2022 года в 23:59 компания отключит KMS-серверы, которые отвечают за лицензирование сервисов SQL Server, Windows Server и RDS. Также будут остановлены кластеры сервиса Managed Service for SQL Server.

Сервисы Loginom и Kaspersky, которые используют Windows Server, тоже останутся без лицензии. Разработчики готовят Linux-версии этих продуктов, о доступности которых будет сообщено отдельно.

Yandex Cloud предлагает клиентам по возможности использовать свои собственные лицензии Microsoft по модели Bring Your Own License. Тем, кому программа BYOL не подходит, необходимо до 31 августа 2022 года рассмотреть альтернативные решения Yandex Cloud.

Yandex Cloud — облачная платформа от российской интернет-компании «Яндекс». Yandex Cloud предоставляет частным и корпоративным пользователям инфраструктуру и вычислительные ресурсы.