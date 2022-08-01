НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Microsoft лишила лицензий клиентов Yandex Cloud

Источник:
Sibnet.ru
833 0
Фото: © WikiFido

Microsoft отказалась продлить SPLA-контракт с Yandex Cloud, сообщает пресс-служба компании. В связи с этим после 31 августа 2022 года будет приостановлено лицензирование сервисов на базе продуктов российского облака.

С 15 августа сервисом Yandex Cloud будет ограничена возможность создания новых сервисов на базе Microsoft: кластеры управляемого сервиса SQL Server, виртуальные машины с образами Marketplace: Windows Server, SQL Server, RDS, отмечается в сообщении.

31 августа 2022 года в 23:59 компания отключит KMS-серверы, которые отвечают за лицензирование сервисов SQL Server, Windows Server и RDS. Также будут остановлены кластеры сервиса Managed Service for SQL Server.

Сервисы Loginom и Kaspersky, которые используют Windows Server, тоже останутся без лицензии. Разработчики готовят Linux-версии этих продуктов, о доступности которых будет сообщено отдельно.

Yandex Cloud предлагает клиентам по возможности использовать свои собственные лицензии Microsoft по модели Bring Your Own License. Тем, кому программа BYOL не подходит, необходимо до 31 августа 2022 года рассмотреть альтернативные решения Yandex Cloud.

Yandex Cloud — облачная платформа от российской интернет-компании «Яндекс». Yandex Cloud предоставляет частным и корпоративным пользователям инфраструктуру и вычислительные ресурсы.

Еще по теме
«Карты Google» получили эффект присутствия
Минцифры представило список социально значимых приложений
Хакеры взломали Windows через «Калькулятор»
«Яндекс Карты» покажут 3D‑модели новостроек
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
5470
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
3840
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
3484
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
6677
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
5042
0
Как выбрать
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
28.06.22, 13:57
5578
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
6811
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
12509
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
12493
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
16730
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
Назван идеальный способ ругать детей
Украина в День ВМФ нанесла удар по штабу Черноморского флота
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Гаврило Принцип

Какое ПВО, если дрон прилетел из Севастополя, а не извне?

Uynachalnica

И что, теперь грести под себя не сможет?

GammiPluh

ой ли, у тебя что исключительная лицензия на написание чушь и бреда?

ponhik78

В первом АК-12 образца 2012 года двустороннее управление режимом огня присутствовало. Как и много других...