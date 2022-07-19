Хоккеист Федотов в суде оспорит решение о призыве в армию

Всеволожский городской суд Ленинградской области зарегистрировал иск об отмене решения о призыве в армию хоккеиста сборной России Ивана Федотова, сообщил его адвокат Алексей Пономарев.

«Всеволожский городской суд (по месту прописки хоккеиста) зарегистрировал материалы. Мы просим отменить решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о прохождении срочной службы», — рассказал РИА Новости Пономарев.

Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеиста выписали из госпиталя, после его перевели в обычную (третью) роту, а не спортроту.

В прошедшем сезоне Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и серебряным призером Олимпиады в Пекине.