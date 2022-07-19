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Хоккеист Федотов в суде оспорит решение о призыве в армию

Источник:
Sibnet.ru
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Вратарь Иван Федотов
Вратарь Иван Федотов
Фото: © Федерация хоккея России

Всеволожский городской суд Ленинградской области зарегистрировал иск об отмене решения о призыве в армию хоккеиста сборной России Ивана Федотова, сообщил его адвокат Алексей Пономарев.

«Всеволожский городской суд (по месту прописки хоккеиста) зарегистрировал материалы. Мы просим отменить решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о прохождении срочной службы», — рассказал РИА Новости Пономарев.

Голкипер после окончания сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где он выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеиста выписали из госпиталя, после его перевели в обычную (третью) роту, а не спортроту.

В прошедшем сезоне Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА и серебряным призером Олимпиады в Пекине. 

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