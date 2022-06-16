Омский «Авангард» начнет тренировки на новой арене уже летом

Новый спорткомплекс «G-Drive Арена» откроется для болельщиков к старту сезона КХЛ. На нем домашние матчи будет проводить ХК «Авангард», заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков на ПМЭФ-2022.

«Темпы строительства действительно очень высокие. На данный момент готовность составляет 80%, и у нас нет никаких сомнений, что уже летом "Авангард" сможет использовать арену для тренировок, а в сентябре она будет открыта и для болельщиков», – сообщил Дюков.

Он отметил, что многофункциональность нового спорткомплекса позволит проводить не только домашние матчи «Авангарда», но и другие соревнования — по единоборствам, волейболу, баскетболу, а также крупные культурные мероприятия.

Новый ледовый комплекс, получивший имя «G-Drive Арена», строится в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительствами РФ и Омской области на средства компании и федерального бюджета.