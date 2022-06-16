Омской ледовой арене дали название

Новый омский ЛДС будет называться «G-Drive Арена», ледовый комплекс станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Авангард», сообщила пресс-служба клуба.
По словам председателя совета директоров ХК «Авангард» Александра Крылова, название изначально планировали сделать коммерческим.
«Отвечая на вопрос о названии в честь кого-то из легенд,
хочу сказать, что "Авангард" своей игрой на спортивной
площадке и большой активностью в медийном поле за последнее время заслужил
называться самым желанным клубом для спонсоров – особенно в плане размещения
названия бренда», — цитирует Крылова пресс-служба клуба.
Строительство новой арены в Омске ведется в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», Правительством РФ и правительством Омской области. На момент публикации, техническая готовность арены составляет 80%. Площадка должна быть готова к началу сезона КХЛ, который стартует в сентябре.
Максим АлейниковА что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...
DisobedientДва села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))
mosquito__2010Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.
DisobedientМне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...