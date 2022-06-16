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Омской ледовой арене дали название

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Авангард»

Новый омский ЛДС будет называться «G-Drive Арена», ледовый комплекс станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Авангард», сообщила пресс-служба клуба.

По словам председателя совета директоров ХК «Авангард» Александра Крылова, название изначально планировали сделать коммерческим.

«Отвечая на вопрос о названии в честь кого-то из легенд, хочу сказать, что "Авангард" своей игрой на спортивной площадке и большой активностью в медийном поле за последнее время заслужил называться самым желанным клубом для спонсоров – особенно в плане размещения названия бренда», — цитирует Крылова пресс-служба клуба. 

Строительство новой арены в Омске ведется в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», Правительством РФ и правительством Омской области. На момент публикации, техническая готовность арены составляет 80%. Площадка должна быть готова к началу сезона КХЛ, который стартует в сентябре.

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Спорт #Хоккей #Омск
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Два села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))

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Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.

Disobedient

Мне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...