Медведев снова стал первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первое место в обновленном рейтинге ATP.

26-летний Медведев опередил серба Новака Джоковича, который переместился на третью строчку. На второе место поднялся немец Александр Зверев. Победитель недавнего Открытого чемпионата Франции испанец Рафаэль Надаль располагается на четвертом месте.

В топ-10 попал еще один россиянин Андрей Рублев — восьмое место. Карен Хачанов сохранил 23 место, Аслан Карацев опустился с 38 на 40 место.

Медведев уже возглавлял рейтинг с 28 февраля по 21 марта 2022 года. С 31 марта по 18 мая россиянин не выступал на турнирах из-за операции по удалению грыжи.