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Microsoft принесет в Windows 11 сторонние виджеты

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft добавит поддержку сторонних виджетов в Windows 11. Разработчики смогут создавать их в качестве дополнения к уже существующим программам, что позволит расширить галерею мини-приложений.

На конференции разработчиков Build 2022 представители Microsoft сообщили, что к концу года откроет доступ к платформе Adaptive Cards и позволит запускать в Windows 11 сторонние виджеты. В текущей версии доступно только 11 мини-приложений от разработчиков операционной системы.

«Люди наслаждаются быстрым доступом к наиболее важному для них контенту в удобной форме, которая не мешает рабочему процессу. Начиная с конца этого года вы сможете приступить к созданию виджетов в качестве дополнительных элементов для собственных приложений», — сообщил директор по продуктам Microsoft Панос Панай.

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Виджеты — это мини-приложения, оформленные в виде окон или плашек. Они могут отображать динамическую информацию, например, прогноз погоды, курсы валют или новостную ленту.

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