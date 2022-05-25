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YouTube исключил свой уход из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Видеосервис YouTube не будет уходить из России, чтобы доставлять в страну независимые новости, заявила гендиректор площадки Сьюзан Воджицки на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Причина, по которой мы еще работаем в России: мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — сказала она в рамках своего выступления, трансляция которого доступна на сайте форума.

Воджицки напомнила, что в текущих условиях платформа может использоваться для гуманитарных целей, например для обучения детей или оказания экстренной медицинской помощи.

Российские власти ранее неоднократно грозили YouTube блокировкой из-за ограничения доступа к контенту государственных органов или СМИ, связанных с государством. На днях площадка удалила 9 тысяч каналов, «неправильно» рассказывающих о происходящем на Украине.

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Nik3316

готовится к земле, по совету Кличко?

Asd10

Опачки... Приготовился хероически исчезнуть с арены. А что случилось то?

Times Square

Правильно! К черту подушки безопасности! Да и тормоза придумали трусы)

Dmitriy1983

Она напичканая должна 600 стоить. А такая рублей 300