Стартует серия игр ЦСКА и «Металлурга» за Кубок Гагарина

Первый матч серии финала Кубка Гагарина между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом» стартует в понедельник, 18 апреля.

Металлург стал чемпионом Восточной конференции, обыграв челябинский «Трактор» со счетом в серии 4:1. ЦСКА в финале Запада играл с питерским СКА, счет в серии — 4:3.

Расписание первых четырех матчей финальной серии:

18 апреля: «Металлург» — ЦСКА в 17:00 (мск)

20 апреля: «Металлург» — ЦСКА в 17:00 (мск)

22 апреля: ЦСКА — «Металлург» в 19:30 (мск)

24 апреля: ЦСКА — «Металлург» в 17:00 (мск)

Серия финала Кубка Гагарина стартует в Магнитогорске, после двух матчей третья и четвертая игры пройдут на площадке ЦСКА, в Москве.

Если за четыре игры победить не определится, то будут назначены дополнительные игры. Площадки будут чередоваться. Всего в плей-офф команды играют до четырех побед, максимальное количество матчей в серии — семь.

С момента основания Кубка Гагарина «Металлург» забирал трофей дважды. ЦСКА был обладателем Кубка только один раз.