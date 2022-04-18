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Стартует серия игр ЦСКА и «Металлурга» за Кубок Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК ЦСКА

Первый матч серии финала Кубка Гагарина между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом» стартует в понедельник, 18 апреля.

Металлург стал чемпионом Восточной конференции, обыграв челябинский «Трактор» со счетом в серии 4:1. ЦСКА в финале Запада играл с питерским СКА, счет в серии — 4:3.

Расписание первых четырех матчей финальной серии:

18 апреля: «Металлург» — ЦСКА в 17:00 (мск)
20 апреля: «Металлург» — ЦСКА в 17:00 (мск)
22 апреля: ЦСКА — «Металлург» в 19:30 (мск)
24 апреля: ЦСКА — «Металлург» в 17:00 (мск)

Серия финала Кубка Гагарина стартует в Магнитогорске, после двух матчей третья и четвертая игры пройдут на площадке ЦСКА, в Москве.

Если за четыре игры победить не определится, то будут назначены дополнительные игры. Площадки будут чередоваться. Всего в плей-офф команды играют до четырех побед, максимальное количество матчей в серии — семь.

С момента основания Кубка Гагарина «Металлург» забирал трофей дважды. ЦСКА был обладателем Кубка только один раз.

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