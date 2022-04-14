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Netflix добавил двойной лайк

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix на телевизоре
Фото: © freestocks / Unsplash License

Стриминговый сервис Netflix ввел функцию двойного лайка, позволяющего сделать рекомендации платформы более точными. При использовании «суперлайка» система порекомендует пользователю что-то похожее, например, шоу с тем же актером или от той же компании.

Ранее на платформе были функции Thumbs Up (Лайк) и Thumbs Down (Дизлайк), теперь стала доступна Two Thumbs Up («Два пальца вверх»), сообщает The Verge. Разработчики пояснили, что новая функция создана для того, чтобы отмечать то, что действительно понравилось, а не просто высказывать одобрение лайком. 

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Директор по инновациям Netflix Кристин Дойг-Карде считает, что появление «суперлайка» упростит поиск развлекательного контента и сделает рекомендательную систему платформы более точной. Теперь, если пользователь хочет найти максимально похожий фильм или сериал, ему достаточно нажать на одну кнопку.

Netflix также сообщил, что продолжит работу над улучшением системы рекомендаций, списками популярных фильмов и режимом случайного воспроизведения. Дойг-Карде анонсировал еще больше функций, упрощающих поиск, уже в этом году.

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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

-Керя-

Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?