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Дополненная реальность появилась в TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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TikTok пополнился инструментом дополненной реальности (AR). Он позволяет создавать и использовать на платформе маски и фильтры в режиме реального времени.

Раздел называется Effect House, сообщает The Verge. В нем пользователи могут самостоятельно получить информацию о том, как правильно изготовить AR-эффекты, загрустить их на платформу и использовать при создании роликов.

AR-эффекты позволяют накладывать графику на видео в режиме реального времени, без необходимости постобработки. С их помощью можно, например, наложить макияж, применить эффекты пластической хирургии или примерить маску дикого животного.

Главная страница Effect House в TikTok
Фото: © TikTok

Представители TikTok сообщили, что применение эффектов очень положительно сказывается на просмотрах. Так, 1,5 миллиарда роликов, снятых с использованием зеленого экрана, получили 600 миллиардов просмотров по всему миру.

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