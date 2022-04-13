Дополненная реальность появилась в TikTok

TikTok пополнился инструментом дополненной реальности (AR). Он позволяет создавать и использовать на платформе маски и фильтры в режиме реального времени.

Раздел называется Effect House, сообщает The Verge. В нем пользователи могут самостоятельно получить информацию о том, как правильно изготовить AR-эффекты, загрустить их на платформу и использовать при создании роликов.

AR-эффекты позволяют накладывать графику на видео в режиме реального времени, без необходимости постобработки. С их помощью можно, например, наложить макияж, применить эффекты пластической хирургии или примерить маску дикого животного.

Представители TikTok сообщили, что применение эффектов очень положительно сказывается на просмотрах. Так, 1,5 миллиарда роликов, снятых с использованием зеленого экрана, получили 600 миллиардов просмотров по всему миру.