Киберспортсменов из России лишили Apex Legends и FIFA 22

Electronic Arts запретила российским и белорусским киберспортсменам участвовать в матчах по Apex Legends и FIFA 22, сообщает пресс-служба компании.

Решение принято из-за ситуации на Украине, отмечается в сообщении. Компания решила таким способом выразить солидарность с украинским народом. Ранее Electronic Arts объявил о приостановке продажи игр и контента в России и Белоруссии.

«С этого момента игроки и команды из России и Беларуси не имеют права участвовать в Apex Legends Global Series и EA SPORTS FIFA 22 Global Series», — подчеркнула компания, которая является одним из крупнейших мировых разработчиков развлекательного ПО.

В число самых известных игр американской компании входят FIFA 21, Madden NFL 21, Apex Legends, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и Star Wars.