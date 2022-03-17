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Киберспортсменов из России лишили Apex Legends и FIFA 22

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Eliot Lash / CC-BY-SA-3.0

Electronic Arts запретила российским и белорусским киберспортсменам участвовать в матчах по Apex Legends и FIFA 22, сообщает пресс-служба компании.

Решение принято из-за ситуации на Украине, отмечается в сообщении. Компания решила таким способом выразить солидарность с украинским народом. Ранее Electronic Arts объявил о приостановке продажи игр и контента в России и Белоруссии.

«С этого момента игроки и команды из России и Беларуси не имеют права участвовать в Apex Legends Global Series и EA SPORTS FIFA 22 Global Series», — подчеркнула компания, которая является одним из крупнейших мировых разработчиков развлекательного ПО.

В число самых известных игр американской компании входят FIFA 21, Madden NFL 21, Apex Legends, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и Star Wars.

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Спорт #Киберспорт #Экшены
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gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
Sibnet.Ru