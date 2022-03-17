Киберспортсменов из России лишили Apex Legends и FIFA 22

Electronic Arts запретила российским и белорусским киберспортсменам участвовать в матчах по Apex Legends и FIFA 22, сообщает пресс-служба компании.
Решение принято из-за ситуации на Украине, отмечается в сообщении. Компания решила таким способом выразить солидарность с украинским народом. Ранее Electronic Arts объявил о приостановке продажи игр и контента в России и Белоруссии.
«С этого момента игроки и команды из России и Беларуси не имеют права участвовать в Apex Legends Global Series и EA SPORTS FIFA 22 Global Series», — подчеркнула компания, которая является одним из крупнейших мировых разработчиков развлекательного ПО.
В число самых известных игр американской компании входят FIFA 21, Madden NFL 21, Apex Legends, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и Star Wars.
gray405я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...
нина90Свежо придание да верится с трудом!
Вася 22Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???
ifhbrjdА пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.