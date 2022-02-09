Российские фигуристы до сих пор не получили олимпийские медали

Церемония награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, на котором золото завоевала Россия, перенесена на неопределенное время. МОК делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Церемония награждения фигуристов была перенесена сначала с понедельника на вторник, а затем — на неопределенное время. Причина не называется. По данным источников, это связано с положительным тестом на коронавирус у американца Винсента Чжоу.

«Я не могу что-то добавить к тому, что уже было сказано. Возникла срочная ситуация, потребовавшая юридических консультаций. Она в настоящее время развивается», — сказал Адамс на брифинге МОК.

Россия во второй раз завоевала золото на командном турнире. Победителями стали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро — у сборной США, бронза — у сборной Японии.