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Олимпиада 2022

Российские фигуристы до сих пор не получили олимпийские медали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Церемония награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, на котором золото завоевала Россия, перенесена на неопределенное время. МОК делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Церемония награждения фигуристов была перенесена сначала с понедельника на вторник, а затем — на неопределенное время. Причина не называется. По данным источников, это связано с положительным тестом на коронавирус у американца Винсента Чжоу.

«Я не могу что-то добавить к тому, что уже было сказано. Возникла срочная ситуация, потребовавшая юридических консультаций. Она в настоящее время развивается», — сказал Адамс на брифинге МОК.

Россия во второй раз завоевала золото на командном турнире. Победителями стали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро — у сборной США, бронза — у сборной Японии.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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