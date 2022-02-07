Главные события четвертого дня Олимпиады в Пекине

Россия захватила лидерство в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине, но все решится в понедельник, 7 февраля. Также в понедельник биатлонистки разыграют первые личные медали, а фристайлисты пройдут квалификацию в самой молодой дисциплине — биг-эйре.

В четвертый день Олимпийских игр — 2022 разыграют девять комплектов медалей. Биатлонистки побегут индивидуальную гонку, конькобежки выйдут на дистанцию 1500 метров, у шорт-трекистов женщины поборются на дистанции 500 метров, мужчины — 1000 метров.

Горнолыжников-мужчин ждет скоростной спуск, а женщин — гигантский слалом. В прыжках с трамплина выступят смешанные команды. Завершатся соревнования в командном турнире у фигуристов.

Биатлон — первые медали в индивидуальной гонке

Биатлонисты в понедельник разыграют второй комплект наград из 11. На старт выйдут женщины в индивидуальной гонке на 15 километров (пять кругов по 3 километра). На дистанции их ждет четыре огневых рубежа. Первая и третья стрельба — лежа, вторая и четвертая — стоя.

От России в гонке выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова. Ирина Казакевич пропустит гонку.

Россиянки не брали медали в индивидуальных гонках ОИ с 2006 года. И сейчас норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, шведки Ханна Эберг и Эльвира Эрберг, итальянка Доротея Вирер — главные фаворитки в борьбе за медали. Но в борьбу может вмешаться непредсказуемая погода.

«Здесь и на тренировках каждый день ветер. Просто заставляет молиться, кому повезет, кому —нет», — говорила про трассу Резцова после выигранной медали в смешанной эстафете.

Трансляция соревнований — на телеканале «Россия-1», начало — 12.00 мск.

Фигурное катание — Россия идет на золото

В произвольной программе командного турнира выступают пять стран: в Пекине это Россия, США, Япония, Канада и Китай. Перед заключительным днем командного турнира Россия захватила лидерство — отрыв от США составляет три балла.

В первый день Марк Кондратюк занял третье место в мужской короткой программе. Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду и Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парах стали вторыми.

Во второй день Камила Валиева выиграла короткую программу у женщин, а Кондратюк занял второе место в произвольной у мужчин.

Пары выйдут на лед в 4.15 мск, танцевальные дуэты — в 5.30 мск. Завершат соревнования женщины — в 6.35 мск. Прямая трансляция — на Первом канале.

Биг-эйр — трюки на лыжах

Биг-эйр — самая молодая дисциплина фристайла на Олимпийских играх. Впервые соревнования проводились в Пхёнчхане в 2018 году.

Принцип биг-эйра похож на лыжную акробатику, но трюки выполняются на трамплине другой конфигурации. Например, в биг-эйре можно скрещивать лыжи, а в акробатике это считается грубой ошибкой. Также фристайлист в биг-эйре летит в длину (от 5 до 30 метров), а в акробатике — в высоту.

За Россию выступают действующая чемпионка мира в этой дисциплине Анастасия Таталина и двукратный победитель Первенства мира-2021 Ксения Орлова. Российских мужчин в биг-эйре не будет.

Квалификационные заезды покажет телеканал «Матч! Страна». Женщины начинают соревноваться с 4.25 мск, мужчины — с 8.25 мск. Финалы состоятся 8 февраля.