Новосибирская биатлонистка Буртасова неожиданно выступит на Олимпиаде

Биатлонистка Евгения Буртасова, представляющая Новосибирскую область, заменила в составе национальной команды на Олимпийских играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову, она прилетит в Пекин 3 февраля, сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Два теста на коронавирус Васнецовой дали положительный результат, спортсменка помещена на карантин. СБР и Олимпийский комитет России 30 января подали запрос в оргкомитет Олимпиады на вынужденную замену Васнецовой на Буртасову.

Буртасовой 28 лет. Она родилась в Гурьевске Кемеровской области, после школы переехала в Новосибирск. На последнем чемпионате завоевала две золотые медали — в индивидуальной гонке и в сингл-миксте в паре с Антоном Бабиковым.

Соревнования по биатлону начинаются 5 февраля. В этот день первый комплект медалей разыграют в смешанной эстафете.

Сибиряки на Олимпиаде. ИНФОГРАФИКА