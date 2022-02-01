Лыжники, сноубордисты, бобслеисты, хоккеисты и конькобежцы из четырех регионов Сибири будут бороться за медали на Олимпийских играх в Пекине. Но в уже утвержденный список коррективы вносит коронавирус.

Самая многочисленная делегация — из Красноярского края, 20 спортсменов. Также выступят олимпийцы из Кемеровской, Новосибирской и Омской областей.

«Рассчитываем на три-четыре медали. Сноуборд — Дмитрий Логинов, он у нас топовый спортсмен и последние три года на чемпионатах мира завоевывал первые места. Все наши скелетонисты, как мужчины, так и девушки, в этом году показывали хорошие результаты», — отметил первый заместитель министра спорта региона Роман Сотников.

Коронавирус вносит коррективы

Делегация России на Олимпиаде-2022 включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. Но в утвержденном списке уже начались изменения — из-за положительных тестов на коронавирус.

Лидер сборной, скелетонист из Красноярска Никита Трегубов сдал сомнительный тест на коронавируса 25 января. «К сожалению, ПЦР-тест так и не показал отрицательного результата. Несмотря на то, что чувствую я себя прекрасно и со здоровьем у меня все хорошо!» — написал Трегубов в Instagram 31 января. Команда отправилась в Пекин без него.

А новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова может заменить уже находящуюся в Пекине Валерию Васнецову. Она сдала два положительных ПЦР-теста на COVID-19, спортсменка отправлена на изоляцию в карантинный отель.

На последнем чемпионате Европы 28-летняя Буртасова завоевала две золотые медали — в индивидуальной гонке и в сингл-миксте в паре с Антоном Бабиковым.