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Сибиряки на Олимпиаде. ИНФОГРАФИКА

Источник:
Sibnet.ru
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Лыжники, сноубордисты, бобслеисты, хоккеисты и конькобежцы из четырех регионов Сибири будут бороться за медали на Олимпийских играх в Пекине. Но в уже утвержденный список коррективы вносит коронавирус.

Самая многочисленная делегация — из Красноярского края, 20 спортсменов. Также выступят олимпийцы из Кемеровской, Новосибирской и Омской областей.

«Рассчитываем на три-четыре медали. Сноуборд — Дмитрий Логинов, он у нас топовый спортсмен и последние три года на чемпионатах мира завоевывал первые места. Все наши скелетонисты, как мужчины, так и девушки, в этом году показывали хорошие результаты», — отметил первый заместитель министра спорта региона Роман Сотников.

Коронавирус вносит коррективы

Делегация России на Олимпиаде-2022 включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. Но в утвержденном списке уже начались изменения — из-за положительных тестов на коронавирус.

Лидер сборной, скелетонист из Красноярска Никита Трегубов сдал сомнительный тест на коронавируса 25 января. «К сожалению, ПЦР-тест так и не показал отрицательного результата. Несмотря на то, что чувствую я себя прекрасно и со здоровьем у меня все хорошо!» — написал Трегубов в Instagram 31 января. Команда отправилась в Пекин без него.

А новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова может заменить уже находящуюся в Пекине Валерию Васнецову. Она сдала два положительных ПЦР-теста на COVID-19, спортсменка отправлена на изоляцию в карантинный отель.

На последнем чемпионате Европы 28-летняя Буртасова завоевала две золотые медали — в индивидуальной гонке и в сингл-миксте в паре с Антоном Бабиковым.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды #Инфографика
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Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.
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