Российских и украинских фигуристов посадили рядом на командном турнире

Российские и украинские фигуристы будут находиться в соседних боксах во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине — фото со стадиона опубликовано в Twitter. Минспорта Украины запретило своим спортсменам быть рядом с олимпийцами из России.

Расположение команд фигуристов определено в соответствии с названиями стран в алфавитном порядке на английском языке: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Россия, Украина, США.

Россия и Украина рядом на командном турнире! pic.twitter.com/5eu5udXH9a — Lublineс93 (@Lublinec931) January 30, 2022

Минспорта Украины запретило спортсменам позировать с россиянами для совместных фото. Украинские олимпийцы должны избегать ситуаций, где могли бы попасть в один кадр с атлетами из России, и отказаться от интервью на русском языке.

Командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля. Медали разыграют 7 февраля.