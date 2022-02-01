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Актуальная тема
Олимпиада 2022

Российских и украинских фигуристов посадили рядом на командном турнире

Источник:
Sibnet.ru
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Российские и украинские фигуристы будут находиться в соседних боксах во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине — фото со стадиона опубликовано в Twitter. Минспорта Украины запретило своим спортсменам быть рядом с олимпийцами из России.

Расположение команд фигуристов определено в соответствии с названиями стран в алфавитном порядке на английском языке: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Россия, Украина, США.

Минспорта Украины запретило спортсменам позировать с россиянами для совместных фото. Украинские олимпийцы должны избегать ситуаций, где могли бы попасть в один кадр с атлетами из России, и отказаться от интервью на русском языке.

Командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля. Медали разыграют 7 февраля.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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Обсуждение (14)
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Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.

jeryakob

Потому, что вторая половина и есть начальство. Развелось как собак бездомных. Пора кастрировать и в клетки...
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