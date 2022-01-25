Украина запретила спортсменам стоять рядом с российскими атлетами

Украинским спортсменам запретили находиться рядом с российскими атлетами на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

«Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать», — цитирует Гутцайта «Суспільне Спорт».

Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам не рекомендуют позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировала фотография украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих вместе с россиянкой Марией Ласицкене на летних Олимпиад в Токио, где обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.