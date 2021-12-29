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Плющенко предложил разыграть место на ОИ среди девушек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/plushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил разыграть третью путевку на Олимпиаду в Токио между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой.

На чемпионате России — 2021 Щербакова стала третьей (239,56 балла по сумме двух программ), Туктамышева — седьмой (четвертое место среди взрослых, 224,40 балла). Фигуристки, взошедшие на пьедестал, поедут на чемпионат Европы в январе и с большой долей вероятности на Олимпиаду.

«Все всё понимают, все видят. Я бы сделал контрольный прокат: Аня покаталась бы против Лизы — и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме», — предложил Плющенко во время встречи с болельщиками, запись опубликована на YouTube.

Плющенко отметил, что Туктамышева сделала два акселя 3,5 оборота, а Щербакова каталась без ультра-си. «Точнее, она попыталась сделать четверной флип, но он не получился. Ошибка была на тройном лутце — тройном риттбергере тоже была», — сказал он.

Фигурист добавил, что Щербакова находится не в форме. «Я смотрел тренировки Ани, Аня была вообще не в форме. Ни разу на тренировке не сделала четверного. Может, федерация что-нибудь придумает и сделает контрольный прокат. Думаю, еще не точная история, кто поедет третьим номером — Щербакова или Туктамышева», — заявил Плющенко.

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Спорт #Зимние виды #Олимпиада 2022
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