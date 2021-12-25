Дело умершего кузбасского миллиардера Щукина закрыто

Центральный районный суд Кемерово прекратил уголовное дело о вымогательстве в отношении бывшего совладельца холдинга «Сибуглемет» Александра Щукина, одного из фигурантов по делу о вымогательстве и взятках на разрезе «Инском». Бизнесмен скончался в конце июля.

«Уголовное дело в отношении Щукина прекращено в связи с его смертью», — цитирует «Интерфакс»сотрудника пресс-службы суда.

Бизнесмен вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками обвинялся в вымогательстве 51% акций АО «Разрез "Инской"». С ноября 2016 года находился под домашним арестом. Щукин скончался в конце июля. По словам его родственников, смерть наступила от последствий коронавирусной инфекции.

Щукин в разное время владел угольными активами (сначала «Сибуглемет», затем компания «Запсибуголь», которая в конце 2020 года была ликвидирована), активами в строительной отрасли (компания «Южкузбасстрой»), активами в региональном ритейле и пищепроме. После 2016 года бизнесмен вышел из капитала компаний, в которых ранее имел доли. В 2013 году он занял 152-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России» с состоянием 0,7 миллиарда долларов.