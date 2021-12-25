НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Дело умершего кузбасского миллиардера Щукина закрыто

Источник:
Sibnet.ru
215 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Центральный районный суд Кемерово прекратил уголовное дело о вымогательстве в отношении бывшего совладельца холдинга «Сибуглемет» Александра Щукина, одного из фигурантов по делу о вымогательстве и взятках на разрезе «Инском». Бизнесмен скончался в конце июля.

«Уголовное дело в отношении Щукина прекращено в связи с его смертью», — цитирует «Интерфакс»сотрудника пресс-службы суда.

Бизнесмен вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками обвинялся в вымогательстве 51% акций АО «Разрез "Инской"». С ноября 2016 года находился под домашним арестом. Щукин скончался в конце июля. По словам его родственников, смерть наступила от последствий коронавирусной инфекции.

Щукин в разное время владел угольными активами (сначала «Сибуглемет», затем компания «Запсибуголь», которая в конце 2020 года была ликвидирована), активами в строительной отрасли (компания «Южкузбасстрой»), активами в региональном ритейле и пищепроме. После 2016 года бизнесмен вышел из капитала компаний, в которых ранее имел доли. В 2013 году он занял 152-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России» с состоянием 0,7 миллиарда долларов.

Еще по теме
Суд назначил сроки чиновнице Комковой и ее сообщникам
Шторм повредил мачту тримарана сибирских путешественников
Выживший на шахте «Листвяжная» спасатель выписан из больницы
Появились первые подробности о ДТП с губернатором Кузбасса
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Забайкалье получит деньги на улучшение инфраструктуры
Дело умершего кузбасского миллиардера Щукина закрыто
МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет
Открытки от известных новосибирцев раздадут в центре города
Самое популярное
Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро
Названы десять худших игр 2021 года
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Гигантские небесные озера открыли ученые
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил, что России больше некуда отступать
27
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
22
США не согласятся с требованиями России по НАТО
18
Песков назвал антипрививочников «опасными дураками»
17
Госдума окончательно отменила техосмотр
Sibnet.Ru