НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Пятеро погибших в «Листвяжной» спасателей награждены орденами мужества

Источник:
Sibnet.ru
165 2
Фото: © правительство Кузбасса

Пятеро погибших на кузбасской шахте «Листвяжная» спасателей, а также один выживший — Александр Заковряшин — награждены орденами за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.

«Орденом мужества наградить Александра Аникина (посмертно), Александра Заковряшина, Евгения Земцева (посмертно), Андрея Назарова (посмертно), Олега Носанчука (посмертно), Алексея Рылова (посмертно)», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021 года. Под землей в это время находились 285 человек. Погибли 46 шахтеров, а также пятеро горноспасателей, спустившихся к ним на помощь. Шестой спасатель — Заковряшин — вышел из-под земли через 19 часов.

Причинами взрыва метана могли стать грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. Обвинения предъявлены девяти людям, в том числе одному из собственников шахты, главе холдинговой компании СДС, миллиардеру из списка Forbes Михаилу Федяеву.

Еще по теме
Навальному устроили новый суд в колонии
Томский суд опроверг отмену ареста замдиректора «Томского пива»
Верховный суд освободил из-под ареста замдиректора «Томского пива»
Лидера канских подростков приговорили к реальному сроку
смотреть все
Кузбасс #Громкое дело #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пятеро погибших в «Листвяжной» спасателей награждены орденами мужества
Землетрясение произошло в Туве
Омские полицейские нашли за диваном ушедшего из дома мальчика
СК проверит смерть младенца в больнице Ачинска
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Игра «Ведьмак 3» получила невероятную графику
Украина выдвинула России ультиматум
Раскрыты сроки выхода игры Atomic Heart
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
Навальному устроили новый суд в колонии
Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде
Банки обяжут выкупать навязанные клиентам финансовые продукты
О самом главном
Какую косметику подарить мужчине
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Магия чисел: номер авто влияет на судьбу
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Топ комментариев

Plaguer

Голос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...

west_nik

Россия сама не уверена в своём нападении, но всегда готова к санкциям. Почему из ада не пойму. Ты что,...

west_nik

Видим и слышим постоянно, что три страны : СШП, Великобритания и Украина нагнетают и нагоняют волну и...

AlexEvil

Странам уже просто ситуация с Украиной поперек горла стоит !!! И весь тот идиотизм который миру доносит...
Sibnet.Ru