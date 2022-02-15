Пятеро погибших в «Листвяжной» спасателей награждены орденами мужества

Пятеро погибших на кузбасской шахте «Листвяжная» спасателей, а также один выживший — Александр Заковряшин — награждены орденами за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.
«Орденом мужества наградить Александра Аникина (посмертно), Александра Заковряшина, Евгения Земцева (посмертно), Андрея Назарова (посмертно), Олега Носанчука (посмертно), Алексея Рылова (посмертно)», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября 2021 года. Под землей в это время находились 285 человек. Погибли 46 шахтеров, а также пятеро горноспасателей, спустившихся к ним на помощь. Шестой спасатель — Заковряшин — вышел из-под земли через 19 часов.
Причинами взрыва метана могли стать грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. Обвинения предъявлены девяти людям, в том числе одному из собственников шахты, главе холдинговой компании СДС, миллиардеру из списка Forbes Михаилу Федяеву.
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