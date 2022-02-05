Забайкалье ввело особый режим из‑за нападений бродячих собак

Власти Забайкалья ввели в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бездомных собак на людей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи, что подтверждается частыми случаями агрессии безнадзорных животных», — говорится в сообщении.

Только с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. Режим позволит контролировать запрет на кормление бездомных животных, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных.

Государственная ветеринарная служба также должна будет обеспечить работу временных приютов и определить потребности для строительства постоянных. Органы местного самоуправления и правоохранители и будут обеспечивать безопасность граждан.

Ранее в селе Домна в Забайкалье стая бродячих собак загрызла семилетнюю девочку, когда она возвращалась домой из музыкальной школы. Ребенок погиб. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).