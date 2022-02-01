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Лесосибирскому расчленителю вынесли приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Лесосибирский городской суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за убийство и расчленение жены, сообщает прокуратура Красноярского края.

Суд установил, что осенью 2021 года подсудимый в квартире зарезал жену. В тот момент ей было 20 лет, а ему 24.

После ее смерти он расчленил тело супруги. Мужчина выбросил тело супруги в гаражном кооперативе. Преступник во всем сознался.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 10 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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Красноярск #ЧП #Криминал
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