Вооруженный ножом новосибирец напал на девочку

Полицейские задержали в Новосибирске мужчину, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина преследовал 11-летнюю девочку и на улице Добролюбова. В какой-то момент он напал на ребенка и стал угрожать ему ножом. Однако на крики ребенка прибежали прохожие, которые спугнули мужчину.

Спустя несколько часов похожего по описанию мужчину задержали полицейские на станции новосибирского метро. В ходе досмотра у него изъяли рукавицы девочки, они стали подтверждением нападения.

Задержанным оказался 54-летний житель Новосибирска, ранее судимый за угрозу убийством. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины.