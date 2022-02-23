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Вооруженный ножом новосибирец напал на девочку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские задержали в Новосибирске мужчину, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина преследовал 11-летнюю девочку и на улице Добролюбова. В какой-то момент он напал на ребенка и стал угрожать ему ножом. Однако на крики ребенка прибежали прохожие, которые спугнули мужчину.

Спустя несколько часов похожего по описанию мужчину задержали полицейские на станции новосибирского метро. В ходе досмотра у него изъяли рукавицы девочки, они стали подтверждением нападения.

Задержанным оказался 54-летний житель Новосибирска, ранее судимый за угрозу убийством. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

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