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Авто протаранило судью на гонках в Кузбассе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Судья автогонок на льду на Беловском водохранилище был сбит одной из машин, он постоянно нарушал технику безопасности, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

ЧП произошло в субботу во время гонок «Ледовый слалом». Один из участников сбил судью, который вышел на линию финиша на трассе. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчину подкинуло, а затем он перелетел через авто. Судья госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 52-летний судья несколько раз нарушал технику безопасности, выходя на линию финиша. За что ему неоднократно главным судьей делались замечания..

Следствию предстоит установить, имеются ли в действиях организаторов соревнований нарушения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия #Автоспорт
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BETEPAH86

Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????

Удавиков

запад будет воевать с Россией до последнего окраинца, видимо начали

mosquito__2010

Ваш "патриот" это тот что по палате сосед ? Вам бы политиков из США и Великобритании еще подселить с...

pepelmetal

Да он и не уезжал) у него денег нет
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