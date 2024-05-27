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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Германия забила тревогу из‑за российского оружия

Источник:
Sibnet.ru
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ВСУ не могут применять некоторые западные ракеты, поскольку российской армии удается эффективно их подавлять системами РЭБ, признали немецкие эксперты.

«Русские в сфере радиоэлектронной борьбы достигли большого прогресса, и они могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность», — передает немецкий телеканал Welt.

В частности, это касается РСЗО HIMARS и высокоточных снарядов Excalibur. Украинцы просят своих западных партнеров усовершенствовать это оружие, иначе ВСУ придется от него полностью отказаться.

Западные СМИ неоднократно отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, агентство Reuters писало, что российские средства радиоэлектронной борьбы эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB).

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