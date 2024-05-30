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Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Фото: © vk.com/viktor_tomenko

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко может лишиться поста в самое ближайшее время — такая информация появилась в СМИ.

«Глава Алтайского края может в ближайшие дни лишиться поста», — сообщил RTVI источник в Госдуме.

По его словам, отставка действующего главы региона обсуждается уже давно. Причины ротации не объясняются, также неизвестно, пойдет ли Томенко на повышение, как его коллеги из пяти других регионов.

Томенко стал губернатором Алтайского края в 2018 году. В сентябре 2023 года был избран на второй пятилетний срок, набрав 76,16 голосов избирателей.

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Политика #Местная власть #Алтайский край
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