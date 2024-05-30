МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение

Россия в случае нападения на нее будет действовать «по обстановке», но ответ может быть поистине сокрушительным, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«На доктринальном уровне мы намеренно сохраняем необходимую неопределенность в отношении характера и масштаба нашего возможного ядерного ответа на агрессию. Потенциальный агрессор должен понимать, что в случае нападения на Россию мы оставляем за собой право действовать, что называется, "по обстановке" и использовать все наши соответствующие возможности», — приводит МИД РФ заявление Гаврилова.

Он отметил, «Россия обозначила "красные линии", переступать которые мы не советуем никому». «Если же противник решится на это, то ответ может быть поистине сокрушительным», — подчеркнул он.

«Хотели со всей ответственностью заявить, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие исключительно в ответ на применение против нее и/или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — указал дипломат.

Россия, как отметил Гаврилов, сейчас «противостоит не просто отдельно взятому националистическому режиму, а скоординированному коллективному Западу, который инструментализирует Украину для ведения против России гибридной войны нового типа».