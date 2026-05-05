Зеленский заявил о «режиме тишины» с 6 мая

Украина начнет соблюдать «режим тишины» в ночь на 6 мая, заявил президент страны Владимир Зеленский. Минобороны России незадолго до этого объявило о перемирии 8–9 мая в честь Дня Победы.

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь на 6 мая», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Минобороны России перед этим объявило о перемирии на 8–9 мая и заявило, что рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы, предупредило ведомство.

Президент Украины во время саммита Европейского политического сообщества в Армении пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — отметил Зеленский.

Перемирие по случаю Дня Победы — вторая с начала года инициатива России. Первым было пасхальное.