Россия объявила перемирие в честь Дня Победы

Перемирие объявляется 8 и 9 мая в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне, сообщило Минобороны России. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру и тоже объявит перемирие.

Минобороны указало, что «обратили внимание» на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное им в Ереване на саммите Европейского политического сообщества. Он, в частности, заявил, что над Красной площадью «могут пролететь украинские дроны».

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», — говорится в сообщении.

Минобороны подчеркнуло, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — добавило Минобороны.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности пойти на временное прекращение огня в зоне СВО по случаю Дня Победы в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля. В Кремле отметили, что глава Белого дома поддержал инициативу и выразил уверенность в том, что окончание конфликта «уже близко». Сам Трамп позднее заявил, что идею о временном перемирии выдвинул он.