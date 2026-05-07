Москва призвала страны заранее эвакуировать дипломатов из Киева

Российская сторона направила всем аккредитованным при МИД дипмиссиям ноту с призывом обеспечить эвакуацию сотрудников посольств в Киеве в связи с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации, с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», — привела цитату из ноты Захарова.

«Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю. Именно они, вооружая Украину, являются соучастниками преступных планов киевского режима. Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию», — сказала Захарова.

Она отметила, что заявление Минобороны России о возможном ответном ударе следует воспринимать «очень и очень серьезно».

Минобороны России объявило о перемирии на 8-9 мая. В сообщении говорилось, что российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру. Ведомство заявило, что в случае попыток украинской стороны сорвать празднование 81-й годовщины Победы Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.