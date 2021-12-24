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Чемпионка мира Симонова заявила об увольнении после скандала с масками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/vita_simonova

Чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова заявила, что ее уволили с работы после скандала в аэропорту Пулково, где ее тренера скрутили полицейские из-за отказа надеть маску, и попросила помощи.

«Пишу этот пост с болью в душе от осознания того, что не все справедливо в нашей жизни, особенно сейчас. Многие знают, что мы с тренером отстаиваем свои права "свободно дышать", и это оказалось довольно дорого (заседания судов, юридическая помощь, проживание в Санкт-Петербурге, лингвистическая экспертиза). А меня даже уволили с работы», — написала Симонова в Instagram, не указав, откуда была уволена.

Спортсменка попросила о финансовой помощи, так как собирается продолжать «защищать свои права».

Тренер Симоновой Александр Ильин отказался надеть маску в аэропорту, а затем — предъявить документы полицейским. В итоге стражи порядка применили физическую силу и надели на тренера наручники. Симонова снимала конфликт на видео и нецензурно обращалась к инспекторам.

Действия тренера квалифицировали по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и позднее оштрафовали на 3 тысячи рублей. В отношении Симоновой возбуждено дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.

Симонова — чемпионка мира, Европы и России по плаванию в ластах. Ильин — заслуженный тренер России, его подопечные неоднократно побеждали на чемпионатах мира и Европы.

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