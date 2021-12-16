Губерниев назвал сумму для комфортной жизни в месяц

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, какая сумма денег ему нужна в месяц.

«Раньше я говорил: будет у меня тысяча долларов — буду чувствовать себя нормально. Я скромный человек. Хотя сейчас мне бы вряд ли хватило тысячи. Все сильно подорожало», — сказал Губерниев в интервью Sports.ru.

Он также отреагировал на слова журналиста Георгия Черданцева, который заявил, что для комфортной жизни ему нужен миллион рублей в месяц.

«Широко живет. По поводу миллиона — Юра, к которому я отношусь с симпатией, выглядит нескромно», — отметил Губерниев.

«Думаете, моя мама живет на пенсию? Страна живет тяжело, людям ни на что не хватает», — добавил комментатор.