Тренер раскритиковала бег под музыку

Многие бегуны предпочитают тренироваться под музыку, но такие занятие менее эффективны, так как человек подстраивается под ритм песни, сообщила кандидат в мастера спорта по легкой атлетике тренер Мария Сидорова.

«Профессиональные спортсмены предпочитают не бегать под музыку. Это связано с зависимостью организма от ритмического рисунка мелодии. То есть человек автоматически будет подстраиваться под ритм играющей в данный момент песни (дыхание, частота сердечных сокращений). При этом будет страдать техника бега, будет нарушен собственный рабочий ритм», — прокомментировала Сидорова Sibnet.ru.

По ее мнению, тренировки без музыки будут намного эффективнее, так как организм полностью концентрируется на выполнение задачи. Но для бегуна-любителя, для которого не важен результат занятий легкой атлетикой, наличие музыки как и ее отсутствие ни на что не повлияют.

«Куда большее значение имеет адекватность физической нагрузки для каждого человека в зависимости от состояния организма. Например, при лишнем весе (более 10 килограммов от нормы) бегать нельзя, поскольку увеличивается ударная нагрузка, что может привести к травмам коленных суставов и проблем с позвоночником. У новичков очень слабые стопы — их надо укреплять», — объяснила тренер.

Бег в наушниках на улице опасен, так как спортсмен, сосредоточившись на музыке, может не услышать приближающийся транспорт и станет жертвой ДТП, добавила Сидорова.