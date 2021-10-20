Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян тайно уволили

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян была уволена из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, по словам спортсменки, ее «выкинули как ненужную собаку».

Егорян уволили в конце августа, сообщил главный тренер национальной команды и вице-президент Федерации фехтования Ильгар Мамедов. Спортсменка в Instagram рассказала, что второй месяц сидит без зарплаты.

«Меня просто выкинули. Выкинули как ненужную собаку на улицу и думают, что я буду молчать», — отметила она.

Одним из аргументов увольнения, по словам Егорян, стало то, что она не участвовала в чемпионате России. Но в это время она родила ребенка. Спортсменка добавила, что после паузы вернулась к тренировочному процессу.

Егорян — двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве, двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле. Она с детства проживает в подмосковных Химках и представляет Московскую область на всероссийских соревнованиях.