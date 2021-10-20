НАВЕРХ

Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян тайно уволили

Источник:
Sibnet.ru
139 0
Фото: © instagram.com/egorianiana

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян была уволена из Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, по словам спортсменки, ее «выкинули как ненужную собаку».

Егорян уволили в конце августа, сообщил главный тренер национальной команды и вице-президент Федерации фехтования Ильгар Мамедов. Спортсменка в Instagram рассказала, что второй месяц сидит без зарплаты.

«Меня просто выкинули. Выкинули как ненужную собаку на улицу и думают, что я буду молчать», — отметила она.

Одним из аргументов увольнения, по словам Егорян, стало то, что она не участвовала в чемпионате России. Но в это время она родила ребенка. Спортсменка добавила, что после паузы вернулась к тренировочному процессу.

Егорян — двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве, двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле. Она с детства проживает в подмосковных Химках и представляет Московскую область на всероссийских соревнованиях.

Еще по теме
Красноярская супербегунья выиграла у мужчин гонку на выбывание
Олимпийский чемпион-гимнаст объяснил отказ от секса
Вице-премьер поставил задачу России на Олимпиадах
Беременная британка выиграла олимпийскую медаль
смотреть все
Спорт #Летние виды #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Двукратную олимпийскую чемпионку Егорян тайно уволили
20.10.2021 11:24
info.sibnet.ru
Пользователи Twitter поддержали Загитову в скандале с журналистом
11.10.2021 17:19
info.sibnet.ru
Кабаева написала письмо с претензиями в FIG
05.10.2021 16:57
info.sibnet.ru
Слова гимнаста о подаренных Авериным BMW вызвали скандал
04.10.2021 17:51
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

frenchman

Мнение Украины никого не интересует. Все вопросы решат большие дяди без участия Украины.

лачинов

Спорим народ обломается. Это когда рубль падает, то цены реагируют довольно быстрым и бодрым ростом....

orangeraven

Вы серьезно думаете, что НАТО будет отправлять на смерть своих солдат за Украину? Случай с английским...

antibacila

И к чему твоя новость??? В октябре закончились учения России и Китая. И в случае боевых действий, я...
Sibnet.Ru