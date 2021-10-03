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Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФИДЕ

Женская сборная России стала победителем командного чемпионата мира, проходившего в испанском местечке Ситжес, показав стопроцентный результат — выиграв все матчи, сообщает Федерация шахмат России.

За российскую команду выступали Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Капитан — Сергей Рублевский.

В этом году турнир проводился в новом формате; все матчи игрались в быстрые шахматы. 12 команд были поделены на две примерно равные по силе группы, где сыграли по пять туров по круговой системе. По четыре сильнейшие команды от группы вышли в нокаут плей-офф.

Из-за наложенных на Россию Спортивным арбитражным судом санкций российская команда на этом турнире выступала под аббревиатурой ФШР (Федерация шахмат России). Это не помешало россиянкам выиграть все матчи.

В групповом этапе соперницами команды ФШР стали сборные Франции, Азербайджана, Индии, Армении и Испании. Российские шахматистки досрочно заняли первое место в отборочном турнире, а в четвертьфинале с крупным счетом разгромили команду стран Америки. В полуфинале была повержена сборная Украины.

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