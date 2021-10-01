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«Сибирь» обыграла «Салавата Юлаева» после серии поражений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграл с уфинской командой «Салават Юлаев» в пятницу, игра завершилась со счетом 1:3 в пользу новосибирцев.

Счет открыла «Сибирь» в первом периоде, гол забил Шок Ник, затем вторую шайбу «Салавату» забросил Александр Шаров. Затем уфинцы отыграли одну шайбу — ворота «Сибири» поразил Сергей Шмелев.

Во втором периоде «Сибирь» увеличила разрыв в счете до 1:3 после шайбы Валентина Пьянова. Третий период оказался для новосибирской команды сложным, «Салават Юлаев» активно атаковал, но вратарь Антон Красоткин крепко держал оборону, и игра закончилась победой «Сибири».

Победа над одной из сильнейших команд Восточной конференции принесла «Сибири» два очка и подняла команду с 10 на 9 строчку турнирной таблицы Востока. До этого новосибирцы потерпели четыре поражения подряд.

Впереди у «Сибири» домашняя серия из трех матчей. 4 октября новосибирцы сыграют с нижегородским «Торпедо», 6 октября — с рижским «Динамо» и 8 октября — с подольским «Витязем».

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