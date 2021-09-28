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Google отключит Android на миллионах старых смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Google отказалась от технической поддержки устройств со старыми версиями операционной системы (ОС) Android, сообщила служба технической поддержки корпорации.

«В рамках усилий по сохранению безопасности наших пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия [ОС] 2.3.7 или ниже», говорится в сообщении.

Пользователи с версией ОС 2.3.7 или ниже столкнутся с ошибкой ввода пароля при попытке войти в свои учетные записи и не смогут пользоваться электронной почтой.

Эксперты отмечают, что доступ к сервисам Google потеряет от 6 до 9 миллионов смартфонов. Чтобы снова получить возможность пользоваться сервисами IT-гиганта, придется перейти на гаджет под управлением Android 3.0 и новее.

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