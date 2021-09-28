Google отключит Android на миллионах старых смартфонов

Google отказалась от технической поддержки устройств со старыми версиями операционной системы (ОС) Android, сообщила служба технической поддержки корпорации.

«В рамках усилий по сохранению безопасности наших пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия [ОС] 2.3.7 или ниже», говорится в сообщении.

Пользователи с версией ОС 2.3.7 или ниже столкнутся с ошибкой ввода пароля при попытке войти в свои учетные записи и не смогут пользоваться электронной почтой.

Эксперты отмечают, что доступ к сервисам Google потеряет от 6 до 9 миллионов смартфонов. Чтобы снова получить возможность пользоваться сервисами IT-гиганта, придется перейти на гаджет под управлением Android 3.0 и новее.