Центр восстановления лошади Пржевальского появится в Хакасии

Центр восстановления вымирающего вида — лошади Пржевальского появится в заповеднике «Хакасский», к активной стадии проекта руководство приступит в 2022 году, сообщается на сайте заповедника.

«Будет построен центр восстановления лошади Пржевальского, современный визит-центр и научный стационар. В дальнейшем мы предполагаем объединить несколько объектов в один крупный просветительский маршрут с посещением участка "Оглахты", озеро Улуг-Коль, Салбыкского кургана. У посетителей комплекса будет гарантированная возможность наблюдать за дикими краснокнижными животными в естественной среде», — отметил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Создание природоохранной инфраструктуры, в частности вольера, существенно облегчит функции охраны территории, финансирование позволит приобрести спецтехнику для охраны и патрулирования комплекса и систему видеонаблюдения. К активной стадии проекта руководство заповедника надеется приступить в 2022 году.

Лошадь Пржевальского – один из тринадцати приоритетных объектов животного мира федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма». Мировая популяция вида насчитывает не более 3 тысяч особей.



Первый Центр реинтродукции лошадей Пржевальского в Оренбургской области был создан при поддержке Минприроды России, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда. Первый табун был завезен в 2015 году из Франции и год адаптировался к новым условиям.



В выпуске шести лошадей из акклиматизационного загона в основную часть «Оренбургского» заповедника принял участие Глава государства Владимир Путин.