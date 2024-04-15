«Аэрофлот» разрешил перевозить животных на соседнем кресле

«Аэрофлот» после успешного тестирования разрешил перевозку животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Новая услуга доступна на собственных рейсах авиакомпании, а также на рейсах ее «дочки» «России», сообщает пресс-служба перевозчика.

Пассажир может перевезти в соседнем кресле контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Дополнительное место оплачивается по тарифу как для взрослого пассажира.

Вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 килограммов. Контейнер разрешено ставить только на креслах у иллюминатора, в течение всего полета питомец должен оставаться в переноске.

При этом переноска должна позволять животному или птице вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Также обязательно наличие специальной ручки или петли, чтобы контейнер можно было плотно закрепить ремнем безопасности.

«Новую услугу тестировали в течение трех месяцев. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц — за это время было перевезено более 900 питомцев», — отмечается в сообщении.