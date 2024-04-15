Голодные пингвинята прыгнули с огромной высоты. ВИДЕО

Создатели документального сериала под названием «Тайны пингвинов» для каналов National Geographic и Disney+ запечатлели чрезвычайно редкую сцену инициации молодых пингвинов в заливе Атка в Западной Антарктиде.

На видео сотни птиц собрались на вершине шельфового ледника Антарктики, возвышающегося примерно на 15 метров над уровнем моря. Они толпятся на вершине скалы и ждут, хватит ли у кого-то из них смелости прыгнуть в океан первым.

Через некоторое время один птенец совершает прыжок с огромной высоты и благополучно уплывает. Постепенно за ними следуют другие птицы, движимые чувством голода — родители отказались их кормить, дав понять, что пора начинать добывать пищу самостоятельно.

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Птенцы императорских пингвинов обычно ныряют в воду с морского льда, совершая короткие прыжки. Однако в этом случае им пришлось прыгать с очень высокого ледника, что сделало процесс инициации экстремальным.