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Видео нашедшего наркотики полицейского пса насмешило Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Пес-полицейский в Бразилии нашел крупную партию наркотиков, видео счастливого животного набирает популярность в Сети.

На опубликованных кадрах служебная овчарка сидит рядом обнаруженной партией с умильным выражением на морде. Пользователи предположили, что в ходе операции по обнаружению пес «продегустировал» конфискат.

Наркотик был распределен по сумкам, которые находились в контейнерах. Чтобы обезопасить груз, преступники разместили вместе с контрабандой специи. Однако это не помогло, партию обнаружили.

В настоящее время бразильская полиция ведет расследование, чтобы установить владельцев нелегального груза.

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