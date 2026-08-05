Стало известно о желании «барнаульского маньяка» уйти на СВО

Приговоренный к 25 годам лишения свободы за убийство 11 женщин Виталий Манишин, известный как «барнаульский» или «политеховский маньяк», попросился на СВО.

Манишин написал ходатайство к руководству Енисейской тюрьмы, в котором выразил желание заключить контракт с Минобороны РФ, но ответа пока не получил, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

«Барнаульский маньяк» активно действовал в 1999-2000 годах. Тогда в период поступления в вузы пропало несколько абитуриенток АлтГТУ. Убийства долгое время не могли раскрыть.

Весной 2023 года по подозрению в убийстве 17-летней девушки в 1989 году был задержан замглавы администрации Калманского района Манишин. Следователи выяснили, что он и был «барнаульским маньяком». Мужчина подробно рассказал об убийствах и показал, где скрыл тела, обнаруженные ранее на территории Калманского района.

Калманский районный суд 1 октября 2025 года признал Манишина виновным в 11 убийствах и приговорил к 25 годам лишения свободы. Прокуратура Алтайского края объясняла, что ему не может быть назначено пожизненное лишение свободы в связи с истечением сроков давности.