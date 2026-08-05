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Стало известно о желании «барнаульского маньяка» уйти на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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«Барнаульский маньяк» Виталий Манишин в зале суда
Фото: © прокуратура Алтайского края

Приговоренный к 25 годам лишения свободы за убийство 11 женщин Виталий Манишин, известный как «барнаульский» или «политеховский маньяк», попросился на СВО.

Манишин написал ходатайство к руководству Енисейской тюрьмы, в котором выразил желание заключить контракт с Минобороны РФ, но ответа пока не получил, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

«Барнаульский маньяк» активно действовал в 1999-2000 годах. Тогда в период поступления в вузы пропало несколько абитуриенток АлтГТУ. Убийства долгое время не могли раскрыть.

Весной 2023 года по подозрению в убийстве 17-летней девушки в 1989 году был задержан замглавы администрации Калманского района Манишин. Следователи выяснили, что он и был «барнаульским маньяком». Мужчина подробно рассказал об убийствах и показал, где скрыл тела, обнаруженные ранее на территории Калманского района.

Калманский районный суд 1 октября 2025 года признал Манишина виновным в 11 убийствах и приговорил к 25 годам лишения свободы. Прокуратура Алтайского края объясняла, что ему не может быть назначено пожизненное лишение свободы в связи с истечением сроков давности.

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ЧП #Криминал #Громкое дело #Алтайский край
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Топ комментариев

Uynachalnica

Тут он точно победитель! Хотя бы в обещнии не поднимать пенсионный возраст, но, таки, преодолел себя!

-БЕРКУТ-

преодолел себя и не исполнил ни одного обещания, могёт...

Plaguer

Угу, из Таджикистана же сплошь с высшим образованием едут.Очень похоже на лоббирование интересов этнической...

dimans1000

Они вообще не нужны, самим работы не хватает