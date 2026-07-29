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Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Источник:
Sibnet.ru
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Павел Дуров
Фото: © vk.com/durov

Основателю Telegram Павлу Дурову в РФ предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, начата процедура его объявления в международный розыск, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Telegram не удалил «многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб», отмечается в сообщении.

Дурову предъявлены обвинения по части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Он объявляется в международный розыск.

Россия продолжает контактировать с руководством мессенджера Telegram по восстановлению доступа к нему, заявил журналистам во вторник, 28 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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ЧП #Криминал #Россия
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