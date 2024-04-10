НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Агрессивный барсук напал на новосибирца

Источник:
Sibnet.ru
293 0

Барсук напал на водителя, меняющего колесо, в Тогучинском районе Новосибирской области сообщил начальник местной ветеринарии Юрий Папанов.

«Менял спустившееся колесо. Откручивал гайки. Из кустов на него кинулся барсук, повис на ноге, пытаясь укусить. Он сбросил животное, оно убежало. К счастью, мужчина был в кирзовых плотных сапогах, не пострадал», — цитирует Папанова НГС.

Ветеринар считает, что барсуку мог не понравиться запах машины или его привлек запах корма, так как недалеко от места нападения в будке жила собака, которую подкармливали. Но животное может быть больно бешенством.

Около трех недель назад в том же района барсук укусил женщину. Зверя поймали и увезли в специализированное ветеринарное учреждение.

Еще по теме
Король новозеландцев потребовал признать китов личностями
Уникальный вид сусликов обнаружен в Западной Сибири
Медведи проснулись в Новосибирском зоопарке. ФОТО
Снежного барса на Алтае «заметили» в необычном месте
смотреть все
Жизнь #Звери #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Полная версия игры «Смута» появилась на торрентах
Украинские военные потребовали обычное оружие
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ применили химическое оружие
Российский Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Глава Центробанка назвала плюсы высокой ключевой ставки
Тяжелая ракета «Ангара А-5» снова не взлетела
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
49
Власти задумали Министерство патриотического воспитания
39
Россияне выбрали главные черты Путина
29
Украинские военные потребовали обычное оружие
20
Топ-менеджер АвтоВАЗа объяснил отказ от разработки своего «автомата»
20
Украина запланировала выпуск 2 млн беспилотников