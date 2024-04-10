Агрессивный барсук напал на новосибирца

Барсук напал на водителя, меняющего колесо, в Тогучинском районе Новосибирской области сообщил начальник местной ветеринарии Юрий Папанов.

«Менял спустившееся колесо. Откручивал гайки. Из кустов на него кинулся барсук, повис на ноге, пытаясь укусить. Он сбросил животное, оно убежало. К счастью, мужчина был в кирзовых плотных сапогах, не пострадал», — цитирует Папанова НГС.

Ветеринар считает, что барсуку мог не понравиться запах машины или его привлек запах корма, так как недалеко от места нападения в будке жила собака, которую подкармливали. Но животное может быть больно бешенством.

Около трех недель назад в том же района барсук укусил женщину. Зверя поймали и увезли в специализированное ветеринарное учреждение.